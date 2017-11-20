Суд вынес приговоры виновникам гибели 69 человек при крушении траулера в Охотском море

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор фигурантам дела о крушении траулера «Дальний Восток» в Охотском море, в результате которого погибли 69 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Суд пришел к выводу, что авария и ее последствия вызваны изменением судовладельцем конструкций судна, его перегрузом, а также наличием на борту минимального количества топлива. Более того, на судне отсутствовало достаточное количество гидротермокостюмов и спасательных жилетов», — говорится в сообщении.

Таким образом, виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (часть 3 статьи 263 УК) признали заместителя гендиректора компании «Магеллан», которой принадлежал траулер, Алексея Васина, заместителя гендиректора по безопасности Александра Кудрицкого и капитана судна Анатолия Борисова.

Кроме того, приговор по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) вынесен в отношении начальника отдела безопасности мореплавания Николая Харченко, который, как постановил суд, необоснованно выдал судну временное свидетельство об управлении безопасностью.

Государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Никодименко признан виновным в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

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«Суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от пяти лет восьми месяцев до шести с половиной лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта», — говорится в документе.

Напомним, что крушение траулера «Дальний Восток» произошло в Охотском море в ночь на 2 апреля 2015 года. На борту судна находились 132 человека. Жертвами крушения стали 69 человек. 63 морякам удалось спастись.