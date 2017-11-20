Дело о перестрелке в «Москва-Сити» передали в управление по расследованию особо важных дел

Уголовное дело по факту перестрелки возле комплекса «Москва-Сити», в результате которой ранения получили шестеро охранников, передано в центральный аппарат Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание всех лиц, причастных к указанному преступлению.

Ранее стало известно, что на месте стрельбы в «Москва-сити» обнаружили 15 гильз. МВД также сообщило, что в ходе конфликта применялось не только огнестрельное, но и холодное оружие.

«В НИИ имени Склифосовского доставили Алексея И. с огнестрельным ранением левого бедра. Также в Боткинскую больницу отвезли Кирилла Т., у которого зафиксированы множественные огнестрельные ранения головы, вдавленный перелом костей черепа, отек головного мозга, проникающее огнестрельное ранение грудной клетки и ранение правого легкого», — отметил источник РБК в МВД.

Напомним, что перестрелка в столичном комплексе «Москва-Сити» произошла вечером 17 ноября. По данным источника РБК, в это время в башне «Око» праздновал свой юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов.

Между его людьми и охраной миллиардера Гавриила Юшваева возник конфликт из-за парковки автомобиля, который привел к стрельбе.

В СК завели уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст. 30 ст., ст. 105 УК РФ). Полиция сообщала о задержании шести человек по этому делу, но их имена не называла.

Всего пострадали шесть человек. Двое из них — сотрудники Росгвардии.