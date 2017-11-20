СБУ объявила о задержании работавшего на ФСБ бывшего командира дивизиона

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании в Киеве бывшего командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который дезертировал из армии.

По данным службы, место дислокации его части находилось в Донбассе. После того, как он покинул его, он отправился в Крым, где подал заявление о предоставлении ему временного убежища на территории России.

«Он также находился на связи с сотрудниками ФСБ, которым передавал известную ему информацию о силах антитеррористической операции», — заявили в СБУ.

Имени задержанного ведомство не называет. СБУ уточняет, что бывшего командира дивизиона задержали в Киеве, куда он приехал «конспиративно» для решения «личных вопросов», после чего намеревался вновь вернуться в Крым. Позднее его доставят в военную прокуратуру Донецкого гарнизона, где изберут меру пресечения.

Ранее в ноябре СБУ задержала двоих россиян, которые «по указанию российской стороны проводили антигосударственную» и подрывную деятельности. Их имена не называются. Уточнялось, что один из задержанных обвиняется в поджоге автомобиля семьи депутата Верховной рады Украины.