Рассказавшего о «невинно погибших немецких солдатах» в Бундестаге российского школьника обвинили в нацизме

Пользователи социальных сетей направили обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента из-за «публичного оправдания нацизма» в связи с выступлением школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге. Об этом пишет «Говорит Москва».

Ученик гимназии выступил с докладом на встрече российских и немецких детей в День скорби, который отмечают в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия. В докладе он рассказывал о ефрейторе Георге Йохане Рау, который умер в советском плену.

Как уточняет издание, школьник «покаялся» за действия России перед Германией и сказал, что множество солдат Вермахта, погибших в «котле» под Сталинградом, «не хотели убивать».

Он предположил, что солдат был похоронен вместе с еще двумя тысячами немцев вблизи Копейска Челябинской области. Гимназист съездил на эту братскую могилу и это посещение его «чрезвычайно огорчило».

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — сказал он.

В комментариях под видео пользователи возмутились высказываниями школьника и порекомендовали ему съездить в Освенцим и другие концлагеря, а родителям «вразумить» ребёнка.

«Прошу дать правовую оценку действиям учащегося МБОУ Гимназия г. Н.Уренгой Николая Десятниченко применительно к частям 1 и 2 статьи 354.1. УК РФ „Реабилитация нацизма“. Прошу провести проверку в МБОУ Гимназия г. Н.Уренгой, включая школьную программу по предмету „История“, применительно к частям 1 и 2 статьи 354.1. УК РФ. Прошу провести проверку содержания и учебных материалов международной обменной программы Wintershall между гимназией г. Новый Уренгой и гимназией им Фридриха, применительно к частям 1 и 2 статьи 354.1. УК РФ», — говорится в тексте обращения свердловского блогера Сергея Колясникова.