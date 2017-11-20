Французские деятели культуры потребовали срочно освободить Олега Сенцова

Газета Libération опубликовала в понедельник, 20 ноября, открытое письмо французских деятелей культуры в поддержку украинского «режиссера и активиста Майдана», который «был осужден по сфабрикованным доказательствам» на 20 лет колонии (Олег Сенцов — ред.).

Письмо носит заголовок «Срочно освободите Олега Сенцова», среди его подписантов — кинорежиссеры Мишель Хазанавичюс, Бертран Тавернье, Тони Маршалл, театральный режиссер Давид Бобе, переводчик Андре Маркович, философы Славой Жижек и Мишель Ельчанинофф, писатель Эмманюэль Каррер, политик Даниэль Кон-Бендит. Они обращаются «ко всем, кто любит кино, футбол и демократию… или хотя бы одно из трех».

Французские деятели культуры напоминают, что летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу и испортить этот праздник — «было бы неуместно», «но нужно, наверное, напомнить каждому — футболистам, болельщикам, зрителям — куда они готовятся поехать или обратить свои взгляды»: ведь в России царит цензура, свободная пресса является исключением, противников режима преследуют или убивают — как Бориса Немцова.

«Владимир Путин готовится к четвертому мандату… Таким образом, он будет президентом до 2024 года. Что касается Олега Сенцова, то он в тюрьме, к северу от полярного круга — до 2034 года», — пишут авторы письма, уточняя, что одним из поводов для его написания стало «леденящее душу» сенцовское послание журналистке и правозащитнице Зое Световой.

Второй повод: «мы только что узнали, что состояние здоровья» Олега Сенцова «ухудшается», поэтому «нужно действовать быстро».

«Деятели кино всего мира, включая Россию, призвали освободить этого человека, осужденного незаконно… Мы тоже требуем его выхода из тюрьмы».

«Канун возможного переизбрания Владимира Путина и большого праздника футбола — это момент дать ему (Олегу Сенцову) свободу», — так заканчивается это обращение, среди первых подписантов которого уже значатся более 50 человек.

Сегодня вечером, в 20:00 в парижском театре «Одеон» состоится вечер, посвященный Олегу Сенцову. Вечер откроет Франсуа Крокетт, посол по вопросам прав человека МИД Франции.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Сенцов отбывает наказание колонии «Белый медведь» в Лабытнанги (Ямал). На прошлой неделе стало известно, что его поместили в штрафной изолятор.