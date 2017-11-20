В Калининграде двух сотрудников штаба Навального принудительно отвезли в военкомат

В Калининграде задержаны координатор местного штаба Алексея Навального Егора Чернюка и сотрудника штаба Олега Алексеева. Полицейские задержали активистов возле здания, где находится штаб, и увезли их в военный комиссариат Калининградской области. Об этом сообщает группа в социальной сети «Вконтакте» «Команда Навального | Калининград».

Отмечается, что Чернюка и Алексеева задержали «двое полицейских и двое эшников». Их доставили в военкомат для составления протокола об административном правонарушении.

По данным «ОВД-Инфо», речь идет о протоколах по статье 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

«Новый Калининград» со ссылкой на обращение о доставлении активиста пишет, что Алексеева вызывали в военкомат 6 ноября на «мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу», однако он не пришел «без уважительной причины».