Новая газета

В Вологде освятили машины сотрудников ГИБДД и «опасный» участок дороги

Общество

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В День памяти жертв ДТП отец Владимир из вологодской церкви Андрея Первозванного освятил патрульные автомобили сотрудников областного ГИБДД. Об этом сообщает интернет-издание Newsvo.

В честь Дня памяти в Верховажском районе Вологодской области священник храма Успенья Пресвятой Богородиц совершил молебен о проезжающих по 672 километру трассы Москва-Архангельск и освятил этот участок дороги. В мероприятии принимали участие сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Верховажский».

Ранее в Краснодаре около 100 сотрудников Госавтоинспекции и ДПС во главе с настоятелем храма прошли крестным ходом на аварийном участке автодороги Темрюк-Краснодар. 

Напомним, всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В текущем году он приходится на 19 ноября.

Теги:
авария, гибдд, рпц, вологодская область
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