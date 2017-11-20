В Вологде освятили машины сотрудников ГИБДД и «опасный» участок дороги

В День памяти жертв ДТП отец Владимир из вологодской церкви Андрея Первозванного освятил патрульные автомобили сотрудников областного ГИБДД. Об этом сообщает интернет-издание Newsvo.

В Вологде святой отец Владимир из церкви Андрея Первозванного освятил патрульные машины сотрудников ОГИБДД.



Да, пора бы отсюда уже валить... pic.twitter.com/rxRvgG5Q40 — Александр Тверской (@TverskoyAA) November 20, 2017

В честь Дня памяти в Верховажском районе Вологодской области священник храма Успенья Пресвятой Богородиц совершил молебен о проезжающих по 672 километру трассы Москва-Архангельск и освятил этот участок дороги. В мероприятии принимали участие сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Верховажский».

Ранее в Краснодаре около 100 сотрудников Госавтоинспекции и ДПС во главе с настоятелем храма прошли крестным ходом на аварийном участке автодороги Темрюк-Краснодар.

Напомним, всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В текущем году он приходится на 19 ноября.