Песков рассказал о необходимости доработать закон о защите животных

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что принятие закона о защите животных задерживается из-за необходимости доработать документ, передает РИА Новости.

Он рассказал, что вопрос не снимается с повестки дня. По его словам, в Кремле знают, что зоозащитники устроили голодовку у здания Госдумы.

«Мы надеемся, что все-таки в обозримой перспективе удастся найти развязку тех проблемных моментов, которые сейчас содержатся в тексте законопроекта», — сказал Песков.

Напомним, с начала ноября 2017 года у здания Госдумы проходит голодовка зоозащитников. Они требуют принять закон о защите животных. Полиция неоднократно задерживала активистов. К зоозащитникам приезжал Игорь Тальков-младший, исполнял песни отца. Его и других музыкантов, которые поддерживали активистов, задержали сотрудники полиции.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года, в первом чтении его приняли в марте 2011-го. Планировалось, что второе чтение пройдет 14 июня 2017 года. Позднее в Госдуме заявили, что законопроект примут в ближайшее время. 9 ноября в Госдуму были внесены поправки в 245 статью Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными).