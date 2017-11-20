Совфед посчитал «недопустимым» выступление российского школьника в Бундестаге

Комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, ученик которой выступил в Бундестаге с рассказом о нежелавших воевать немецких солдатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

«Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», — сказал Джабаров, который обратился на заседании комитета к замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.

По его словам, в ситуации нужно разбираться не с учеником гимназии, а со взрослыми.

«Там есть работа и для правоохранителей», — пояснил он.

Как сообщил Мажаров, он связался для выяснения всех обстоятельств с руководством Нового Уренгоя.

«Ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль. Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон», — сказал он.

Сенатор Олег Морозов во время заседания предложил выяснить, как организаторы школьной поездки добились выступления учеников из Нового Уренгоя в Бундестаге.

Глава пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова заявила, что в сообщениях СМИ смещен акцент в речи школьника.

«Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться. Акцент смещен», — пояснила Носкова.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.

Напомним, что ученик гимназии в Новом Уренгое рассказал о немецком солдате, который участвовал в Сталинградской битве, попал в лагерь для военнопленных и «умер от тяжелых условий плена».

Школьник решил посетить захоронение солдат Вермахта в районе города Копейска в Челябинской области. Ученик добавил, что увидел там «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

В комментариях под видео пользователи возмутились высказываниями школьника и порекомендовали ему съездить в Освенцим и другие концлагеря, а родителям «вразумить» ребёнка. Блогер из Челябинской области направил обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента из-за «публичного оправдания нацизма».