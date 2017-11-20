МВД подтвердило задержание подозреваемого в причастности к убийству Пола Хлебникова

МВД подтвердило, что 17 ноября по запросу России в Киеве задержали Магомеда Дукузова, подозреваемого в причастности к убийству главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова.

«Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — сказала представитель МВД Ирина Волк.

В субботу, 18 ноября, Служба безопастности Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина России по подозрению в причастности к убийству Пола Хлебникова. Тогда служба не называла имя задержанного, указав лишь то, что он — уроженец Чечни, разыскиваемый Интерполом за совершение заказных убийств.

Пола Хлебникова застрелили в Москве 9 июля 2004 года при выходе из редакции. Стрелявших было двое, и они сразу же скрылись. По делу об убийстве Хлебникова обвиняли уроженцев Чечни Казбека Дукузова и Мусу Вахаева, а также московского нотариуса Фаиля Садретдинова.

В 2006 году присяжные полностью оправдали подсудимых, однако прокуратура обжаловала это решение. Тогда же Верховный суд России отменил оправдательный приговор. Однако на новое рассмотрение дела Дукузов не явился, его объявили в розыск.

Сообщалось, что он под чужой фамилией находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где его осудили за разбой. По информации Росбалта, в 2015 году Дукузов также под чужой фамилией вернулся в Чечню.