Минкомсвязи: биткоины в России останутся вне закона

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что биткоины не будут узаконены в России. Об этом сообщает Интерфакс.

«Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал Никифоров.

Он добавил, что применение технологии блокчейна «вполне возможно».

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Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин во время совещания по криптовалютам заявил, что они несут в себе серьезные риски, например, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма.

При этом Путин отметил, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выборе мер нужно опираться на международный опыт.

Ранее в Минфине предлагали не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», потому что это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».