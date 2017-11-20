Минкомсвязи: биткоины в России останутся вне закона
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что биткоины не будут узаконены в России. Об этом сообщает Интерфакс.
«Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал Никифоров.
Он добавил, что применение технологии блокчейна «вполне возможно».
Напомним, что в октябре президент России Владимир Путин во время совещания по криптовалютам заявил, что они несут в себе серьезные риски, например, создают возможность отмывания капиталов, ухода от налогов и финансирования терроризма.
При этом Путин отметил, что во многих странах криптовалюты уже стали полноценным платежным средством, а значит, России при выборе мер нужно опираться на международный опыт.
Ранее в Минфине предлагали не допускать к сделкам с криптовалютами в России «обычных людей», потому что это «очень опасная инвестиция, которая может привести к потере денег».