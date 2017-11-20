В Хабаровске отказались переносить матч РФПЛ при минус 20 градусах

Футбольный клуб «Локомотив» обратился с повторной просьбой к руководству «СКА-Хабаровск» перенести игру между командами, которая запланирована на 27 ноября и, согласно прогнозу погоды, пройдет при температуре до минус 21 градуса. Ранее хабаровский клуб отказался переносить матч. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что при температуре ниже 15 градусов УЕФА предупреждает, что игры могут принести ущерб здоровью игроков.

«Нужно думать о здоровье футболистов как одной, так и другой команды. У ЦСКА после матча, состоявшегося в такую лютую погоду, два игрока травмированы. Мы должны создать такие условия, в которых футболисты могли проявить себя с наилучшей стороны и чтобы условия не навредили их здоровью», — сказал тренер.

В «СКА-Хабаровск» заявили, что оснований для переноса матча нет.

«Все инсинуации, о которых сейчас говорят, про игру в холодильнике и прочее — абсолютно не соответствуют действительности. На самом деле температура приемлемая», — сказал генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов.

По его словам, во время матча с ЦСКА, который прошел 18 ноября, на улице было минус 13 градусов.

«Это, конечно, не минус три и не плюс три. Я сам прекрасно понимаю, что это не самая комфортная температура для игры в футбол, но мы живём в России. Это Дальний восток, Хабаровский край, и в ноябре здесь бывает холодно. Но это не критическая температура, чтобы мы не играли матч», — отметил Флегонтов.

Напомним, что во время матча футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Георгий Миланов получили переломы малоберцовых костей и выбыли на длительный срок. После новости о травме Миланова и Березуцкого тренер «Локомотива» Юрий Семин вновь призвал перенести матч со СКА в другой город.

Матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» запланирован на 27 ноября.