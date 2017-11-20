В районе поисков пропавшей подлодки в Атлантическом океане зафиксировали похожие на стук по корпусу звуки

Корабли ВМС Аргентины зафиксировали звуки в районе поисков пропавшей подлодки в Атлантическом океане. Эти звуки похожи на стук по ее корпусу. Об этом сообщает CNN.

Представитель американских военно-морских сил, которые помогают аргентинцам в поисковой операции, сообщил, что звуки зафиксированы с помощью гидролокаторов двух кораблей ВМС Аргентины, участвующих в операции.

В Атлантическом океане шестой день ищут пропавшую подводную лодку ВМС Аргентины «Сан-Хуан». В последний раз она выходила на связь 15 ноября. Запасов воздуха, еды и воды морякам должно хватить на две недели. В подлодке — 44 человека.

В поисковой операции участвует Минобороны Аргентины, а также военные из других стран, в том числе США, Великобритании, Чили, Бразилии. Операции мешают погодные условия — из-за шторма волны в районе поисков достигают в высоту восьми метров, а скорость ветра — 74 километров в час.

Причины произошедшего неизвестны. В ВМС Аргентины предположили, что на подлодке могла отключиться подача энергии и выйти из строя система связи.