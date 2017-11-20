МИД: посольство России в Сирии обстреляли из минометов

Посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу, сообщает российское Министерство иностранных дел России (МИД РФ).

На сайте ведомства сказано, что минометный обстрел Дамаска велся 20 ноября около 10:35 по местному времени.

«Один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения», — рассказали в МИД России.

По информации ведомства, в результате обстрела сотрудники дипмиссии не пострадали.

В МИДе отметили, что Россия решительно осуждает атаку террористов на посольство. Ведомство призвало западных коллег дать публичную оценку инциденту.

Российское посольство в Сирии неоднократно подвергалось минометному обстрелу. Только в 2017 году его обстреляли не менее трех раз (в феврале, июле и августе).