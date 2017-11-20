СМИ узнали о проверке ФСБ документации по сделке свердловских властей с «Ельцин-центром»

Свердловское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России потребовало у местных властей все документы по сделке с «Ельцин-центром». Эта сделка позволяет правительству области приобрести имущество центра в счет уплаты процентов по кредиту. Об этом от источника в спецслужбе узнал Znak.com.

По его словам, силовики направили в министерство по управлению госимуществом запрос о предоставлении всех материалов, касающихся сделки. Издание отмечает, что подобные оперативно-разыскные мероприятия должны закончиться решением спецслужбы о том, стоит ли возбуждать по факту сделки уголовное дело. Ранее ФСБ уже направляла в правительство похожий запрос (он касался основного кредита), тогда все вопросы к погашению долга были сняты.

В пресс-службе УФСБ отказались пояснять свой интерес к сделке. В областном министерстве по управлению госимуществом также отказались комментировать запрос спецслужбы. В пресс-службе «Ельцин-центра» заявили, что ничего не знают о запросе ФСБ.

Речь идет о сделке, одобренной 2 ноября региональным заксобранием, по которой правительство Свердловской области и «Ельцин-центр» решили вопрос с уплатой процентов по долгу в 2 млрд рублей. Согласно схеме, власти списывают «Ельцин-центру» долг в размере 598 млн рублей, а взамен получают его помещения стоимостью 601 млн рублей. Это, в частности, помещения музея, художественной галереи, а также творческих мастерских.

Сразу после приобретения имущества власти на безвозмездной основе передали его обратно в пользование «Ельцин-центру» для социальной деятельности. По словам и. о. главы министерства по управлению госимуществом Сергея Сосновского, это «нормальная» сделка для Свердловской области: с нее Фонд президентского центра заплатит в бюджет 68 млн рублей налога на прибыль.

Сам кредит в размере 2 млрд рублей «Ельцин-центру» был выделен в 2013 году на строительство. Для обслуживания долга между Фондом «Президентский центр Б. Н. Ельцина» и областным министерством управления госимуществом был заключен кредитный процентный договор, который по согласованию с областной администрацией неоднократно продлевался, в последний раз — до 30 октября 2017 года.

В сентябре 2017 года «Ельцин-центр» погасил тело кредита. В пресс-службе президентского центра заявили, что средства на выплату долга удалось получить «в результате финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с уставом».

«Ельцин-центр» оказался в центре внимания общественности после критики его работы режиссером Никитой Михалковым в прошлом году. Тогда было несколько публичных заявлений с обеих сторон, в частности, вдова первого президента России Наина Ельцина обвинила Михалкова во лжи, а сам «Ельцин-центр» приносил извинения европейским музеям за слова режиссера, сравнившего награду. присужденную центру, с наградой Третьего рейха.

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в 2015 году. На его создание ушло почти 7 млрд рублей (пять из которых выделило государство, а еще два, как было сказано выше, были получены в кредит от областных властей). В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Адвинистрацией президента учрежден «Президентский фонд Бориса Ельцина», председателем его попечительского совета является действующий глава АП Антон Вайно.