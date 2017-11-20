Россельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из Бразилии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии свинины и говядины. Причиной стало наличие в продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин.

В сообщении ведомства говорится, что еще несколько лет назад с Бразилией велись переговоры о том, чтобы поставляемая продукция из этой страны соответствовала требованиям российского законодательства, то есть не имела в составе запрещенный стимулятор роста.

Однако в 2017 году Россельхознадзор обнаружил рактопамин в продукции из Бразилии. В ведомстве предположили, что Бразилия не смогла выполнить взятые на себя ранее обязательства из-за серьезных структурных и кадровых изменений в стране.

16 ноября Россельхознадзор вновь обратился в Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии с просьбой провести в возможно короткий срок переговоры, «однако до настоящего диалог с бразильской стороной не состоялся». В связи с этим ведомство было вынуждено «принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка».

Бразилия — крупнейший импортер свинины (всех типов) и мяса крупного рогатого скота. По итогам первого полугодия 2014 года из общего объема импорта в 425,4 тыс тонн на Бразилию приходилось 176,4 тыс тонн в поставке, сообщает РБК.

По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года из Бразилии в Россию было ввезено 287 тыс тонн мяса на сумму $885,8 млн (или 52,1% от всего ввезенного объема в натуральном выражении). Следом идут Белоруссия (180,5 тыс тонн на сумму $328 млн) и Парагвай (48,24 тыс тонн; $160,2 млн).