В Шаройском районе Чечни в спортзале заперли несколько человек за употребление алкоголя и наркотиков

Несколько человек заперли в спортзале в селении Химой Шаройского района Чечни. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на родственников жителя села Самашки, который оказался среди задержанных.

По их словам, инцидент произошел еще 17 ноября. Полицейские заподозрили задержанных в употреблении наркотиков и алкоголя. Родственники задержанного жителя села Самашки утверждают, что он вообще не употребляет алкоголя.

Они также рассказали, что задержанные должны дождаться, пока к ним не приедет съемочная группа, чтобы записать извинения. Предполагается, что эти извинения покажут по местному телевидению в рамках анонсированной главой республики Рамзаном Кадыровым кампании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией.

18 ноября «Кавказ.Реалии» сообщал о пятерых задержанных за употребление наркотиков в селе Кенхи. Их тоже поместили в спортзал местной школы. Тогда местный житель рассказал изданию, что «задержанных избили, пытали, электрошокер пускали в ход, чтобы они признались в употреблении наркотиков».

«Как нам еще сказали, приедет съемочная группа правительственного канала “Грозный”, чтобы снять репортаж о том, как полицейские обнаружили наркоманов у нас в селе», — добавил он.