Команда Собчак не смогла арендовать помещения в четырех городах для встреч с волонтерами

В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Твери владельцы помещений отказались сдавать их в аренду под мероприятия команде кандидата в президенты Ксении Собчак, испугавшись возможных проблем. В Москве владелец помещения потребовал прислать официальное письмо о том, что во время мероприятия не будет призывов к свержению власти. Об этом «Новой газете» рассказал руководитель сети региональных штабов кандидата Тимур Валеев.

По его словам, в некоторых российских городах (в Твери и Ростове-на-Дону) удалось снять помещения под штаб, в некоторых — нет, но самым сложным оказалось арендовать помещения для встреч с волонтерами — штаб получает отказ за отказом.

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«Мы начали искать помещения сразу после того, как я пришел в штаб — две недели назад. В Москве нам нужно помещение на два-три часа вместимостью от 500 до тысячи человек для встречи с волонтерами. Мы обзвонили все подходящие площадки — их около 50-ти. Сегодня мы договорились с клубом “Правда” в районе 5-й улицы Ямского поля. Но нам поставили очень странные условия — потребовали прислать официальное письмо, что во время мероприятия не будет призывов к свержению власти. Мы посмеялись (я даже в рамках “Открытой России” никогда с таким требованием не сталкивался), но наши юристы что-то подготовили. Однако когда наш человек поехал смотреть помещение, ему пришла смс-ка с извинением, что собственнику кто-то позвонил и в помещении отказано», — рассказал Валеев.

В остальных городах ситуация была точно такой же. «В Твери мы обзвонили абсолютно все площадки. Мы искали помещение под конкретное мероприятие на конкретную дату. Последний, кто нам не отказал, был кинотеатр “Звезда”. Они сказали: мы вас пустим, никаких проблем. Но нам нужен был холл, а там расположен ресторан, который не демонтируется. Нам предложили зрительный зал, но там недостаточно света для нашего мероприятия. Поэтому в Твери мероприятие пройдет, когда мы найдем подходящую площадку», — добавил Валеев.

В Ростове-на-Дону сторонники Собчак нашли «шикарный офис»: на первом этаже, с большими окнами, на которых, по словам Валеева, можно было бы развесить плакаты. Однако собственник отказался сдать помещение в аренду с формулировкой, что могут побить окна.

В Санкт-Петербурге с собственником заранее обсуждалось, что помещение снимается для мероприятия Ксении Собчак и он не имеет «никаких противоречий по этому поводу». Однако в последний момент он отказался подписывать договор, пояснив, что хочет избежать неприятностей.

Валеев добавил, что в ближайшее время будет опубликован видеоролик: Собчак обратится к владельцам помещений с просьбой предоставить подходящую площадку. По словам Валеева, штаб готов «платить рыночную цену».

Накануне несколько человек освистали Собчак на митинге «Петербург за образование и науку!», который организовали сторонники Европейского университета.

Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в середине октября, отметив, что пойдет как кандидат «против всех». Собчак вела переговоры с ПАРНАСом и лично с Михаилом Касьяновым о выдвижении своей кандидатуры от этой партии. Однако позже она заявила, что пойдет на выборы от партии «Гражданская инициатива». Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года.