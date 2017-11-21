В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить речь российского школьника в Бундестаге

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку выступления гимназиста Николая Десятниченко из Нового Уренгоя, который рассказал в Бундестаге о нежелавших воевать немецких солдатах. Об этом сообщает РБК.

«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — сказал Чернышов.

Депутат пояснил, что в Госдуме не собираются «нападать на мальчика» и готовы его защищать, если он не виноват. Чернышов уточнил, что видел запись выступления.

Мать Десятниченко рассказала, что после того, как выступление сына привлекло внимание, их семье начали поступать угрозы.

«Фактически поступают угрозы, его оскорбляют и обзывают, и угрожают, что мы, мол, его встретим. Я полагаю, что это не тот случай, когда к ребенку нужно применять репрессивные меры. В данном случае он не имел в виду ничего плохого», — сказала она.

По ее словам, школьник написал речь на 7–8 минут, в которой изложил свои пацифистские взгляды. Однако по регламенту она должна была продолжаться не более двух минут. Сокращение выступления привело к «неправильному понимаю всего доклада».

Ранее комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя.

Напомним, что 19 ноября в День скорби, который отмечают в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия, Десятниченко рассказал о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы.

Школьник заявил, что «многие [немецкие солдаты] хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны». Эта фраза привлекла внимание пользователей социальных сетей под комментариями с записью выступления, а затем СМИ и представителей власти.