Сечин вновь не придет в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин не сможет прийти на заседание по делу бывшего министра Алексея Улюкаева 22 ноября. Это будет уже третий раз, когда топ-менеджер пропускает заседение. Об этом рассказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, сообщает «Коммерсант».

По его словам, в эти дни премьер-министр Дмитрий Медведев должен посетить объект в Ханты-Мансийском автономном округе, куда направится Сечин.

«Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив», – сказали в пресс-службе.

Леонтьев уточнил, что из-за тяжелых погодных условий нельзя «точно определить, как и когда они туда долетят и когда они оттуда вернутся».

Он добавил, что «очень большая часть графика Игоря Сечина — не совсем его график».

Ранее сам Сечин заявил, что готов явиться в суд для дачи показаний в случае согласования графика.

«Я буду стремиться в полном объеме выполнять требования российского законодательства, но на этом этапе моя главная задача выполнить свои функциональные задачи в качестве президента „Роснефти“», — сказал Сечин.

До этого Сечин дважды не являлся в суд, несмотря на повестки. Его вызвали в суд в третий раз на заседание, которое состоится 22 ноября.

РБК узнало, что «Роснефть» 10 ноября приостановила работу отделения приема корреспонденции («экспедиции») в главном здании на Софийской набережной. До этого пресс-секретарь компании утверждал, что Сечин не получал повестку на 13 ноября. Однако «Почта России» подтвердила, что она была доставлена.

Напомним, сто глава «Роснефти» — однин из ключевых свидетелей по делу о вымогательстве и получении взятки Алексеем Улюкаевым. В рамках оперативно-розыскных мероприятий Сечин передал экс-министру 2 млн долларов за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».

Улюкаев не признает свою вину, настаивая, что в отношении него была совершена провокация. По его мнению, показания Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова — «ложный донос».