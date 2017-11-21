США заблокировали заявление СБ ООН с осуждением обстрела посольства России в Дамаске

США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление по атаке на посольство страны в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря постпредства при ООН Федора Стржижовского.

«Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой „коалиции“ демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения», – сказал Стржижовский.

Он посоветовал «проявить такое постоянство в искоренении вооруженных групп, ставящих под угрозу работу дипломатов» на Ближнем Востоке.

Ранее в российском МИД рассказали, что выпущенный террористами снаряд попал во внешнее ограждение посольства в Дамаске. Никто не пострадал. На сайте ведомства сказано, что минометный обстрел Дамаска велся 20 ноября около 10:35 по местному времени.

В МИД оценили атаку как провокацию и выразили решимость завершить уничтожение террористического очага в Сирии.

До этого российское посольство в Сирии неоднократно подвергалось минометному обстрелу. Только в 2017 году его обстреляли не менее трех раз (в феврале, июле и августе).