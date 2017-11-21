Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Сахалина заявил об отсутствии у него ручки за 36 млн рублей

Обвиняемый в коррупции бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в ходе дачи показаний показания в городском суде Южно-Сахалинска заявил, что никакого миллиарда под кроватью и ручки за 36 млн рублей у него не было.

«Суд рассматривает дело по взятке, а в деле нет денег, нет этих вещественных доказательств, нет 1 млрд, нет даже тех 60 млн, которые накануне были перевезены для временного хранения из Правительства на территорию ЗПУ (стационарный пункт управления, предназначенный для использования органом управления в особый период — Ред.)», — сказал Хорошавин.

По его словам, в деле также нет доказательств личной наживы.

«Все свидетели, как один, повторяли заученную мантру — взятка, взятка, взятка, а на самом деле это не взятка. Манипулировали прослушками, а они о взятках не свидетельствуют», — уточнил обвиняемый.

Как считает экс-губернатор, дело против него сделали «на коленке», а приговор уже написан.

«Не было ни ручки, не было миллиарда, не было взяток. Да и как можно, требовать что-либо с людей, которые жили в долг. Сказки про резиденцию, в которой я якобы жил, сошли на нет, дом в котором я действительно жил на территории ЗПУ оказался СМИ неинтересным, а гостевой дом, который презентовали как мою резиденцию, в котором я никогда не жил, был предназначен для официальных визитов высокопоставленных лиц», – сказал подсудимый.

По его словам, ему в самом начале предлагали сделку со следствием, однако он отказался, после чего стали давить на его семью, у которой отобрали задекларированное имущество.

Как заявил Хорошавин, до президента довели «дезинформацию» о том, что губернатор Сахалина имеет отношение к незаконной смене руководителя ФСБ Сахалинской области Стручкова.

Напомним, что губернатора Сахалина задержали в марте 2015 года прямо на рабочем месте.

Следствие по уголовному делу длилось два года, суд начался в марте 2017-го. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин, экс-министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов и советник губернатора Андрей Икрамов.

По версии следствия, они получили взятки на 522 миллиона рублей.