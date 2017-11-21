Путин: военная операция в Сирии завершится «в самое ближайшее время»

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что «в самое ближайшее время» удастся поставить «окончательную точку» в борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — сказал Путин.

По его словам, в мире «еще хватает проблем с терроризмом», и на основе встречи с сирийским лидером Путин проведет консультации с президентом США, затем с лидерами стран региона.

«Самый главный вопрос — это, конечно, вопрос последующего после разгрома террористов мирного политического урегулирования, долгосрочного урегулирования ситуации в Сирии», — пояснил он.

В ответ на слова Путина Асад сообщил, что за время военной операции в Сирии были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане».

«Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее», – сказал Асад.

Во время визита Асада Путин также представил сирийского президента руководящему составу Минобороны России и Генерального штаба ВС РФ, которые прибыли в Сочи на совещания по вопросам военного строительства и госпрограммы вооружения.

22 ноября в Сочи состоится встреча президентов России, Турции и Ирана по межсирийскому урегулированию.