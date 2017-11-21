«Коммерсант» узнал о скорой отставке замглавы Минтранса из-за банкротства «ВИМ-Авиа»

Замминистра транспорта Валерий Окулов может в ближайшее время лишиться своего поста из-за краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

По словам собеседников газеты, решение об отставке принято окончательно. Формальная причина — «солидный возраст» Окулова, однако несколько топ-менедджеров связывают уход чиновника с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа», которая осенью прекратила работу из-за долгов.

«После того как кризис с вывозом пассажиров „ВИМ-Авиа“ закончился, настало время распределить ответственность», – поясняет один из собеседников газеты.

Источники газеты отмечают, что в последние месяцы решался вопрос о том, кто виноват в недостаточном внимании властей к проблемам авиакомпании.

«Отправлять в отставку Максима Юрьевича [глава Минтранса] за полгода до президентских выборов нелогично, это ничего не даст. Президенту проще дождаться отставки всего кабинета в мае», – добавляет высокопоставленный источник в правительстве.

Однако после жесткой критики президента кто-то должен понести наказание, уточняет собеседник издания.

Кандидатом на пост Окулова называют замглавы управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Юрчика. Он с 2005-го по апрель 2007 года возглавлял Росавиацию, но после ряда авиакатастроф был отправлен в отставку, напоминает «Коммерсантъ». Юрчик также занимал пост советника министра транспорта.

Окулову 64 года. Согласно закону, с с 65 лет госслужащие должны уходить на пенсию или заключать срочный договор на год.

Ранее из-за скандала с «ВИМ-Авиа» президент Владимир Пуитн объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.

Напомним, что о проблемах компании стало известно в конце сентября. У компании закончились средства для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.

Следственный комитет России возбудил дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа». По версии следствия, лица из числа руководства и собственников авиакомпании, осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах «явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

Сумма ущерба по делу о банкротстве «ВИМ-Авиа» составила 4,7 млрд рублей.