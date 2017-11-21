«Гринпис» решил обратиться в прокуратуру из-за возможного выброса радиации на Южном Урале

Российский «Гринпис» попросит прокуратуру проверить комбинат «Маяк», который находится на Южном Урале, компании «Росатом» в связи с возможным сокрытием радиационной аварии, сообщается на сайте движения.

«Гринпис» ссылается на данные Росгидромета, который опубликовал замеры содержания рутения-106 в атмосфере, воде и грунте в населенных пунктах вблизи предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива в сентябре-октябре 2017 года. В двух случаях было зафиксировано экстремально высокое загрязнение, в 12 — высокое загрязнение.

​«Аварийный выброс рутения-106 на комбинате „Маяк“ может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — указано в сообщении.

В «Гринпис» уверены, что с учетом последних заявлений Росгидромета госкорпорация «Росатом» должна тщательно расследовать и опубликовать данные о событиях на химкомбинате «Маяк» или на иных предприятиях.

Ранее в Институте ядерной и радиационной безопасности Франции заявили о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане.

По данным специалистов, авария могла произойти в последнюю неделю сентября в районе между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, однако точное место установить невозможно.

Российские и казахстанские власти опровергают утечки на объектах с ядерной инфраструктуры.

Госкорпорация «Росатом» также назвала несостоятельной версию об имевшем место в России выбросе радиоактивного рутения-106.