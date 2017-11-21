России запретили выставлять военную технику в авиасалоне «Фарнборо» в Великобритании

Организаторы великобританского авиасалона «Фарнборо» запретили России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году. Об этом Интерфаксу заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

По словам Пунчука, такое решение принял оргкомитет «Фарнборо». «Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей», — сказал замглавы службы.

Организатором российской экспозиции военной техники на «Фарнборо» должен был стать «Рособоронэкспорт». Однако после отказа организаторов авиасалона, это решение было отменено, отметил Пунчук.

Ранее Россия уже сталкивалась с трудностями при участии в «Фарнборо». В частности, в 2014 году половина российской делегации не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах. В 2016 году «Ростех» вместе с другими российскими корпорациями повезли на выставку только гражданскую продукцию из-за санкций.

Один из крупнейших в мире авиасалонов, проходящий раз в два года в Великобритании на аэродроме близ города Фарнборо, в следующий раз состоится с 16 по 22 июля 2018 года.