В приморском зоопарке посетители напали на животных

В Приморье в зоопарке «Чудесный» несколько посетителей напали на животных, личность нарушителей уже установлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

По информации агентства, в зоопарк приехала группа мужчин, двое из них пошли осматривать животных в контактный вольер, где к ним подбежал поросенок и они его пнули и начали плевать в животных.

«Потом один из них залез в клетку с кроликами и вытащил одного, принес другу», — рассказала представитель зоопарка Александра Попова. После предупреждения мужчина перелез через вольер к верблюдице и начал ее хватать за шерсть.

Их выгнали из зверинца, однако посетители снова попытались перелезть через дополнительное ограждение уже к хищникам, однако сделать этого не смогли. Вместо этого мужчины начали плевать в тигрицу, льва и кидать в них мелкие камни.

После это посетителей все-таки выгнали из зоопарка.

«В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия и работники зоопарка. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности», — заявили полицейские.

Напомним, в конце сентября произошел подобный случай в Парке Горького в Москве. 21-летний студент третьего убил 12 фазанов в парке Горького в Москве. Студент пробрался в вольер к птицам, сначала издевался над ними, а потом убил.