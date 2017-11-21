ВМС Аргентины опровергли связь зафиксированных звуков с пропавшей подлодкой

Звуки, которые зафиксировали якобы с пропавшей в Атлантическом океане подлодки, не имеют к ней отношение. Об этом заявил представитель Военно-морских сил (ВМС) Аргентины Энрике Бальби, передает ТАСС. Ранее сообщалось о звуке, похожем на стук по корпусу подлодки. Их зафиксировали в 360 км от аргентинского побережья на глубине 200 м.

Бальби рассказал, что эксперты с помощью приборов тщательно проанализировали шум и пришли к выводу, что он не может исходить от подлодки, а может иметь «биологическое происхождение». Несмотря на это, область, в которой зафиксировали звуки, проверят три судна, оснащенные эхолотами, «чтобы не осталось никаких сомнений».

В поисковой операции задействованы 14 судов и 10 самолетов. Примерно 20% акватории зоны поиска по-прежнему не осмотрены из-за погодных условий — сильного ветра и волн высотой шесть метров.

В Атлантическом океане ищут пропавшую подводную лодку ВМС Аргентины «Сан-Хуан». В поисковой операции участвуют специалисты из Аргентины, США, Великобритании, Чили и Бразилии. В последний раз подлодка выходила на связь 15 ноября. Почему она была потеряна, пока неизвестно. В подлодке — 44 человека. Запасов воздуха, еды и воды морякам должно хватить на две недели.