Таджикистан передал России примкнувшего к ИГ бывшего сотрудника Минобороны

Правоохранительные органы Таджикистана передали России бывшего сотрудника Минобороны РФ Дениса Хисамова, воевавшего на Ближнем Востоке на стороне террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом Интерфаксу сообщил начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

По словам собеседника агентства, 34-летний уроженец Краснодара Денис Хисамов в мае 2015 года подделал паспорт гражданина Республики Таджикистан, и вылетел по этому документу из России в Турцию, где и вступил в ряды ИГ.

Затем Хисамов принял активное участие в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии. В апреле 2017 года, когда он возвращался из Ирака и Сирии, его с поддельным паспортом Республики Таджикистан задержали сотрудники турецкой полиции. После этого Хисамова экстрадировали из Турции в Таджикистан.

По информации представителя МВД Таджикистана, Хисамов имеет высшее образование, он — кандидат технических наук и бывший сотрудник Министерства обороны России в звании капитана.

Сам Хисамов на допросе также рассказал, что в 1999 году экстерном закончил школу №48 и поступил в Краснодарское высшее военное училище имени им. генерала армии С.М.Штеменко и закончил его с золотой медалью в 2004 году с занесением на Доску почета.

Позднее Хисамова назначили начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны России. Спустя год Центр был расформирован и Хисамова перевели в распоряжение восьмого управления восьмого отдела Генерального штаба Минобороны. В 2009 году Хисамов, дослужив до звания капитана, уволился из министерства.