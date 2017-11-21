Песков попросил не обвинять выступившего в бундестаге школьника в «смертных грехах»

Школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который выступил в немецком парламенте с рассказом о Великой отечественной войне, не стоит обвинять в злом умысле и «смертных грехах», поскольку очевидно, что он не имел в виду ничего плохого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщают журналисты РБК и «Дождя».

«Понятно, что он волновался. Любой школьник бы волновался, выступая в таком представительном месте», — сказал Песков. Кроме этого, он назвал события вокруг выступления школьника «экзальтированной травлей». Подобную реакцию в Кремле считают «неверной». «Безусловно, выступление нашего российского школьника вряд ли требует реакции администрации президента. Непонятна экзальтированная травля», — сказал он.

Песков добавил, что присоединяется к мнению помощника президента Андрея Фурсенко о том, что надо сосредоточиться на вопросах управления образованием, а не выступлении школьника.

ТАСС сообщает, что депутаты проведут урок истории в уренгойской гимназии, где учится школьник, выступивший в бундестаге. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Вершинин. Он пояснил, что хочет поговорить со школьниками о Сталинградской битве, о которой говорил ученик гимназии в бундестаге, а также об устройстве государственной власти. ТАСС отмечает, что депутат не пояснил, какое отношение имеет разговор об устройстве госвласти к уроку истории.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку выступления Десятниченко. «Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — сказал Чернышов.

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