Росгидромет подтвердил скачки радиации на Урале

В конце сентября экстремальное загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось на Урале, высокое — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону, передает РИА Новости со ссылкой на Росгидромет.

Повышение допустимой нормы с 25 сентября по 1 октября фиксировали «все посты, расположенные в Южном Урале». В пробах радиоактивных аэрозолей нашли радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня).

Отмечается, что 26-27 сентября продукты распада рутения-106 нашли в Татарстане, а 27-28 сентября — в Волгограде и Ростове-на-Дону. Затем следы рутения-106 обнаружили все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.

Ранее во вторник «Росатом» заявил, что производственное объединение «Маяк», которое принадлежит компании, не связано с загрязнением атмосферы изотопом рутений-106. В «Маяке» предположили, что утечка вещества могла произойти из-за нарушения герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива.

Ранее «Гринпис» попросил прокуратуру проверить комбинат «Маяк», который находится на Южном Урале. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — сказано в сообщении.

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции ранее сообщил о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане.