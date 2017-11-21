СК сообщил о задержании предполагаемых участников перестрелки в «Москва-Сити»

ГСУ Следственного комитета России по Москве сообщил о задержании двоих предполагаемых участников перестрелки возле комплекса «Москва-Сити», сообщается на сайте СК.

Двоих мужчин 1988 и 1977 годов рождения задержали по статье 91 и 92 УПК РФ, сейчас с ними «проводятся опознания, очные ставки и иные следственные действия». Также установлены автомобили, на которых подозреваемые скрылись с места происшествия.

В ведомстве отмечают, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и избрании им меры пресечения.

СК расследует дело о перестрелке возле комплекса «Москва-Сити» по статье «покушении на убийство» (ч.3 ст. 30 ст., ст. 105 УК РФ), а также по статьям 213 УК РФ (хулиганство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Вечером 17 ноября на парковке возле комплекса «Москва-Сити» произошла перестрелка, в результате пострадали шесть человек, в том числе два сотрудника Росгвардии.

Как позднее стало известно, потасовка произошла между охранниками башни «Око» и телохранителями миллиардера и бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева, занимающего 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes. По данным источников РБК, конфликт возник из-за неправильной парковки автомобиля.