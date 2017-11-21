РБК: подмосковные электрички станут полностью частными

Компания, которая обслуживает подмосковные электрички, станет полностью частной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованное распоряжение правительства Подмосковья о продаже акций компании.

Речь идет о «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). Согласно распоряжению правительства, до конца этого года будет продано 25,33% акций ЦППК, которые принадлежат Московской области. Пакет акций будет продан двумя лотами, стартовая цена каждого составит более одного миллиарда рублей.

9 ноября еще 25% акций ЦППК продали РЖД. Пакет был продан почти вдвое дешевле стартовой цены, за 2,286 млрд руб., отмечает РБК. Победителем аукциона стала малоизвестная компания «Маршрутные системы» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компанию зарегистрировали в октябре 2017 года. Ее владельцем, согласно информации из ЕГРЮЛ, является Артем Ольховский. По данным «СПАРК-Интерфакс», он не связан с транспортным бизнесом. Связаться с самой компанией изданию не удалось.

Остальные 50% акций компании минус две акции принадлежат Московской пассажирской компании (МПК), которая, по данным Интерфакса, связана с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.

В июле этого года «Коммерсантъ» писал, что Ространснадзор нашел многочисленные нарушения в работе пригородных электричек Москвы и признал проезд в них опасным. Поводом для проверки стала авария в Кунцево 8 апреля, в результате которой пострадали 50 человек.

Спустя месяц министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что брендированные к чемпионату мира по футболу пригородные электрички планируют оборудовать барными стойками. По ее словам, такой «сюрприз» готовит для болельщиков ЦППК за счет собственных средств, бюджетные средства использоваться не будут. Косарева отметила, что пока идея с барными стойками находится в стадии рассмотрения.

​ЦППК — одна из самых крупных пригородных пассажирских компаний, она обслуживает пассажиров на всех направлениях Московской железной дороги. Согласно информации на ее сайте, ежедневно компания перевозит 1,6 млн пассажиров, в прошлом году она обслужила более 540 млн человек.