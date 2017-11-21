Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди

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Центр Луганска, включая административные здания, захвачен группой неизвестных людей в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям.

Источники «Новой газеты» утверждают, что они вооружены стрелковым оружием и минометами. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета распущены по домам.

По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Ранее 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета, однако, по нашим данным, Корнет отказался подчиняться этому приказу.

О случаях вооруженных столкновений, а также о требованиях, выдвигаемых неизвестными вооруженными людьми, пока не сообщается. По их словам, Министерство внутренних дел (МВД) проводит антитеррористические учения. В самом МВД отказываются от любых комментариев.