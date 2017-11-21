Организаторы авиасалона «Фарнборо» в Великобритании объяснили запрет на участие России
Организаторы международного авиационно-
Как уточнила собеседник агентства, организаторы выставки следуют инструкциям комиссии «относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее».
«Мы приветствуем всех участников выставки, российских и всех остальных, которые соответствуют рекомендациям Комиссии по экспортному контролю», — подчеркнула представитель пресс-службы «Фарнборо».
При этом организаторы авиасалона отметили, что ожидают на выставке 2018 года производителей российской гражданской техники.
Ранее во вторник стало известно, что организаторы одного из крупнейших в мире
Отметим, что аналогичное решение в отношении России «Фарнборо» принимал в 2016 году, тогда «Ростех» вместе с другими российскими корпорациями повезли на выставку только гражданскую продукцию из-за санкций. До этого, в 2014 году половина российской делегации не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах.