Роскомнадзор попросит Google объяснить ранжирование RT и Sputnik

Роскомнадзор направит американской компании Google запрос с требованием разъяснить терпин «ранжирование» в применении к российским СМИ — Russia Today и Sputnik. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Получим ответ и поймем, что дальше делать. Будем надеяться, что наше мнение будет услышано, и нам не придется прибегать к более серьезным мерам», — сказал он (цитата по Интерфаксу).

Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet — головной компании Google — Эрик Шмидт заявил, что компания ищет способ понизить позицию при ранжировании в поисковой выдаче сайтов RT и Sputnik в подборке новостей. Такое решение было принято в рамках борьбы с «российской пропагандой».

После подведения промежуточных итогов расследования о российском вмешательстве Минюст США потребовал от RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Телеканал RT America и «Радио Спутник» зарегистрировались в этом качестве.

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В ответ Госдума 15 ноября приняла закон о СМИ-иноагентах. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте выступил против инициативы и направил свое отрицательное заключение на документ в Совет федерации. В Совфеде заявили о готовности рассмотреть замечания СПЧ по закону о СМИ-иноагентах.