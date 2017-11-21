Украина и Белорусь обменялись высылками дипломатов из-за шпионского скандала

Украинские власти выслали из страны первого секретаря белорусского посольства. Такое решение стало ответом на действия белорусских властей, которые объявили персоной нон грата советника украинского посольства в Минске Игоря Скворцова. Он был вынужден покинуть Белорусь после того, как спецслужбы этой страны обвинили его в шпионаже.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила журналистам, что никаких претензий в адрес высылаемого сотрудника посольства Белоруси не было предъявлено. По ее словам, власти выбирали кандидатуру для высылки, руководствуясь принципом дипломатической практики, согласно которой для зеркального ответа выбирают человека, занимающего более-менее равноценную практику. Она добавила, что дипломат уже покинул страну, его имя она не стала называть.

За день до этого КГБ Белоруси объявил о раскрытии агентурной сети, которая собирала «сведения разведывательного характера в военно-политической сфере» и угрожала национальной безопасности страны. По данным спецслужбы, руководил сетью кадровый сотрудник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Павел Шаройко, который работал в Белоруси под прикрытием в должности журналиста Национальной телерадиокомпании Украины. Шаройко, сообщили в КГБ, признался, что является сотрудником ГУР. Координировал работу агентурной сети советник посольства Украины Игорь Скворцов, являющийся сотрудником ГУР.

Шаройко задержали и предъявили обвинение по ст. 358 Уголовного кодекса Беларуси, а Скворцова за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, объявили персоной нон грата.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что не верит обвинениям КГБ, сообщает «Радио Свободы». То, что заявили, что он [Шаройко] создал какую-то сеть, то каждый журналист имеет свою сеть. Вот вы мне звоните — я тоже в вашей сети (…) Эти шпионские игры меня не радуют. Идет нагнетание обстановки. Меня это удивляет. Не верю, что Павел Шаройко нанес какой-то ущерб интересам Беларуси. Белорусы наши братья, как говорит Александр Григорьевич [Лукашенко, президент Белоруси]. У нас никогда не было деятельности против Беларуси», — сказал он.

В украинском Минобороны заявили, что информация КГБ о признании не соответствующей действительности. «Павел Шаройко действительно проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После освобождения П. Шаройко работал по ранее приобретенной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь», — заявили в ведомстве.