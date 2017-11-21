Глава Роструда посоветовал россиянам больше работать

Россиянам следует больше времени тратить на работу, чтобы достичь успеха в жизни, заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в интервью ТАСС.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — сказал Вуколов.

Ранее заместитель министра труда Любовь Ельцова рассказала, что в ведомство обратились с просьбой учредить профессиональный день специалиста по криптовалюте.

При этом в Минтруде отметили, что правовых оснований для учреждения такого профессионального праздника пока нет, поскольку, по правилам профессиональный праздник может быть установлен только по истечении 15 лет со дня включения определенной сферы деятельности в классификатор.

Напомним, что исходя из списка выходных, одобренного правительственной комиссией, в 2018 году россияне будут отдыхать на один день больше, чем в 2017 году.

В частности, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года россиян отпустят на новогодние праздники. На празднование Международного женского дня выделили четыре дня — с 8 по 11 марта, а на День защитника Отечества три (23-25 февраля).