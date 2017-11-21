В полиции ЛНР сообщили о предотвращении диверсии со стороны Украины

Правоохранительные органы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая готовила на территории республики резонансные теракты. Об этом заявил министр внутренних дел республики Игорь Корнет.

По его словам, сотрудники МВД задержали большинство диверсантов, остальных членов группы и их сообщников продолжают искать.«В настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности», — отметил глава МВД.

Корнет также объявил об аресте руководителя администрации главы республики Ирины Тейцман, начальника службы правительственной безопасности Евгения Селиверстова и генерального директора ГТРК Анастасии Шуркаевой. По его словам, они причастны к инсценировке в государственного переворота в ЛНР в сентябре 2016 года. Аресты проведены по решению главы ЛНР Игоря Плотницкого.

«Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов», — сообщил Корнет.

Ранее во вторник «Новая газета» сообщила, что центр Луганска, включая административные здания, захватила группа неизвестных людей в военной форме без знаков отличия и принадлежности к какой-либо организации. Глава ЛНР Плотницкий приказал им освободить город, однако они отказались это сделать.

Корнет также отверг информацию о своей отставке. Он отметил, что меры по дискредитации его ведомства и увольнению ключевых сотрудников были предприняты после того, в распоряжении МВД руспублики оказались неопровержимые доказательства причастности Тейцман и Селиверстова к инсценировке госпереворота в ЛНР, а также доказательства сотрудничества Шуркаевой со спецслужбами Украины.

В свою очередь Плотницкий обвинил уволенного главу МВД в попытке дестабилизировать ЛНР. В его заявлении говорится, что Корнет был отправлен в отставку законным образом, а его попытки оспорить это решение «перешли все границы допустимого» и его сегодняшние действия нелегитимны. «Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы», — заявил Плотницкий.

20 ноября стало известно, что Плотницкий подписал указ об отстранении от должности главы МВД Игоря Корнета в связи с возбуждением в отношении последнего уголовного дела. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщалось. В тот же день министр юстиции ЛНР Сергей Козьяков заявил, что любые приказы и распоряжения уволенного с должности Корнета являются незаконными.