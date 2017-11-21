Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 14 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«14 декабря 2017 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в официальном сообщении.

О том, что пресс-конференция Путина состоится 14 декабря ранее сообщил источник РБК. Также СМИ сообщали о возможном переносе на февраль 2018 года послания Путина Федеральному собранию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался тогда подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Напомним, в 2016 году Путин перенес на день свою ежегодную пресс-конференцию для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Ежегодные пресс-конференции с участием Владимира Путина проходят с 2001 года. Перерыв был сделан только на время, когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 года по май 2012 года.

Самой короткой по времени (полтора часа) была первая встреча Владимира Путина с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда глава государства отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Одной из самых сенсационных стала пресс-конференция 2013 года, после которой Путин заявил о своем решении помиловать бывшего главу нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского.