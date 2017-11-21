Кадыров: в Чечне полностью победили терроризм

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что в республике полностью победили терроризм, а правоохранительные органы региона способны предотвратить любые попытки терактов. Об этом он заявил в интервью Интерфаксу.

«Никакого террористического подполья в Чечне нет! Но попытки вербовать молодежь продолжаются», — сказал Кадыров.

Он уверен, что за этими попытками стоят западные спецслужбы, «приспешники которых, сидя в Европе, днем и ночью ведут в сети подрывную работу». Кадыров заверил, что «социальной базы» у террористов в Чечне нет.

«Конечно, в любой точке земного шара особую опасность представляют террористы-одиночки. Но и их по разным признакам можно в большинстве случаев вычислить», — сказал глава Чеченской республики.

Глава региона заключил, что Чечня «единственный регион мира, где полностью побежден терроризм».

Ранее Кадыров предложил ужесточить наказание для вербовщиков террористов. По мнению главы региона, их необходимо «приговаривать к расстрелам».