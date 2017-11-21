Прокуратура Норильска возбудила дело по факту жестокого обращения с животными

Прокуратура Норильска (Красноярский край) возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в 2017 году городские власти заключили контракты по отлову бездомных животных с одним из индивидуальных предпринимателей (прокуратура не называет его).

Проверка прокуратуры выявила, что город выделил деньги, однако они не использовались по назначению. В пункте временной передержки животных не оказалось, само помещение не отапливалось и находилось в антисанитарном состоянии, корм для них не приобретался.

Кроме того, в мусорных контейнерах, расположенных на прилегающей территории пункта временной передержки животных, обнаружили трупы собак.

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о необходимости доработать закон о защите животных. По его словам, именно по этой причине принятие закона задерживается.

С начала ноября 2017 года у здания Госдумы проходит голодовка зоозащитников, которые требуют принять закон о защите животных. Полиция неоднократно задерживала активистов. Кроме этого, она задержала Игоря Талькова-младшего и других музыкантов, которые приехали поддержать активистов.