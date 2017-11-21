ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом на пост президента России

Партия ЛДПР единогласным решением выдвинула своего лидера Владимира Жириновского в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдут в России в марте 2018 года. Об этом сообщил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев, передает Интерфакс.

«Единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президента РФ от политической партии ЛДПР члена государственного совета, председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Вольфовича Жириновского», — сказал Лебедев на заседании фракции ЛДПР в Госдуме.

Напомним, ранее 7 ноября лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов объявил о выдвижении региональными организациями партии его кандидатуры для участия в выборах президента России в 2018 году.

Также о своем решении участвовать в президентской гонке ранее заявляли: глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский и один из основателей движения «Наши» Борис Якименко, а также журналистка и телеведущая Ксения Собчак и оппозиционный политик Алексей Навальный. Отметим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что Навальный не имеет права баллотироваться из-за судимости.