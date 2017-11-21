Прокуратура проверит спортивную школу, где детей заставили мыть туалет

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации об инциденте в школе, в которой шестерых десятилетних учениц заставили вымыть туалет. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агипова также рассказала, что к ней обратились родители учащихся школы олимпийского резерва № 1 по поводу этого случая.

По словам Агиповой, учениц сняли с занятий, чтобы они вымыли общественный туалет по распоряжению заведующей отделением художественной гимнастики. Несмотря на слова девочек, что они не пачкали туалет, им выдали туалетную бумагу и заставили оттирать унитаз и пол. «Уборку» остановила юрист школы, которая проходила мимо.

По информации омбудсмена, одна из девочек после «уборки» заразилась кишечной инфекцией и пропустила соревнования.

Издание «Фонтанка» утверждает, что инцидент произошел в марте 2017 года. Родители не хотели рассказывать о случившемся, пока заболевшую ученицу не перевели в другую спортивную школу. Из спортивной школы ее отчислили.