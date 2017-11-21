В Совфеде пообещали «блокировать сигнал» не пожелавших становиться иноагентами СМИ

«Блокировка сигнала» грозит зарубежным СМИ, если они откажутся регистрироваться в качестве иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Федерации.

«Система уже разработана. Она предусматривает блокировку сигнала», — сказал он, пояснив, что речь как об эфирных СМИ, так и о сайтах. Что означает «блокировка сигнала» в интернете, он не уточнил.

На первом этапе закон коснется только проектов «Радио Свобода» и «Голоса Америки». CNN и Deutsche Welle он не затронет, добавил источник.

Ранее в Госдуме заявляли, что зарубежным СМИ в случае неисполнения закона об иноагентах грозит только административная ответственность в виде штрафа. О закрытии доступа к сайтам речь не шла.

Закон о СМИ-иноагентах был принят Госдумой 15 ноября. Он стал ответом на действия властей США, которые потребовали от государственных СМИ России RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагентов. Теперь Совет Федерации должен рассмотреть этот закон на заседании 22 ноября.

Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Минюст. Он же может создать отдельный реестр СМИ-иноагентов.

Кроме этого, зарубежное СМИ должно будет маркировать свою продукцию пометкой о том, что оно — иностранный агент. Также надо будет представлять в Минюст финансовую отчетность. По американскому закону иностранные агенты также должны предоставлять отчетность, но маркировать обязаны только сообщения, признанные Минюстом политической пропагандой.