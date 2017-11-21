Кадырова наградили медалью Ассоциации онкологов России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил золотую медаль от министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова за «выдающиеся заслуги в развитии медицины», сообщается на сайте правительства Чечни.

По информации правительства, эта награда является высшая наградой Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина».

Глава регионального Минздрава отметил, что благодаря фонду имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне в эксплуатацию ввели ряд важных медицинских учреждений.

Сулейманов также рассказал, что за девять месцев 2017 года в республике показатель младенческой смертности впервые снизился ниже психологической отметки и составил 8,7 на 1 000 родившихся живыми.

Глава Чечни также заметил, что в медицинской отрасли республики «достигнуты большие успехи», однако заявил о нехватке койко-мест и необходимости развития сосудистой хирургии, нейрохирургии и ряда других направлений.

Напомним, у Рамзана Кадырова уже более 60 наград. Среди них награда Героя Российской Федерации, орден Мужества, медали «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За защиту Крыма», «10 лет Астане», а также у него есть награда почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные Волки» в Чеченской республике.