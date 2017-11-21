Детский омбудсмен решила направить запрос в Рособрнадзор после речи школьника в бундестаге

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова решила попросить Рособрнадзор дать разъяснения, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания. Такое решение омбудсмен приняла после выступления российского школьника из Нового Уренгоя Николай Десятниченко в бундестаге. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, важно заглянуть “за кулисы театра”. Кто тут не патриот, будет понятно, когда мы разберемся, откуда “растут ноги” у этой ситуации. Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры. Мальчик отработал задачу и зачитал текст. Ведь по имеющейся у нас информации, новоуренгойская школа, где учится подросток, уже 10 лет сотрудничает с немецкой гимназией, в том числе организуя выезд детей в Германию за счёт принимающей стороны. Раньше никаких проблем с таким обменом не было: школьники обеих стран обсуждали проблемы экологии, безопасности и так далее. Но история – куда более сложная тема, тем более, когда обсуждается она гражданами двух стран, находившихся в определенный период времени в ситуации войны», — приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

По мнению детского омбудсмена, выступление школьника в бундестаге вскрыло «ряд глубинных проблем как в системе международных образовательных программ, так и в попытках использовать разные трактовки истории в идеологической борьбе».

«Считаю, что международные образовательные программы следует в принципе очистить от идеологии и даже от самой возможности её присутствия в проектах с участием детей. Я призывала много раз и повторю снова: хватит манипулировать детьми!» — заявила Кузнецова.

19 ноября в День скорби, который отмечают в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия, школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил в бундестаге. Он рассказал о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Школьник заявил, что «многие [немецкие солдаты] хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны». Эта фраза привлекла внимание пользователей социальных сетей, а затем СМИ и представителей власти. Мать Десятниченко рассказала, что после этого семье начали поступать угрозы.

В частности, комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. В то время как замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку выступления Десятниченко.

«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — сказал Чернышов.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит обвинять школьника Десятниченко в злом умысле и «смертных грехах», поскольку очевидно, что он не имел в виду ничего плохого.