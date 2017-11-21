ФСБ запросила данные об украинских родственниках выступившего в бундестаге школьника

Федеральная служба безопасности (ФСБ) запросила у властей Нового Уренгоя информацию о родственных связях школьника Николая Десятниченко, выступившего в бундестаге. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в администрации города.

«Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая на Украине. Мы информацию о его родных передали», — рассказал он.

В мэрии официально не стали комментировать эту информацию.

Кроме этого, спецслужбы изучают биографию главы города Ивана Костогриза. «Ситуация абсурдная. Органы, несмотря на публичные оценки выступления Коли со стороны высших должностных лиц, продолжают “копать”. Что они пытаются найти, непонятно. “Бендеровский след”? По этой логике им нужно проверять не только мэра, но и всех остальных чиновников с украинскими фамилиями. Это охота на ведьм, не иначе», — отметил один из журналистов местного телеканала.

В департаменте образования Нового Уренгоя рассказали, что получили запрос из Минобрнауки об учебном процессе в гимназии, в которой учится Николай Десятниченко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что попросит Рособрнадзор дать разъяснения, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания.

«На мой взгляд, важно заглянуть “за кулисы театра”. Кто тут не патриот, будет понятно, когда мы разберемся, откуда “растут ноги” у этой ситуации. Я как психолог вижу за докладом не более чем отыгранную преподавателями роль, которую диктуют условия игры», — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обвинять школьника в «смертных грехах», поскольку «понятно, что он волновался», когда выступал «в таком представительном месте».

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил Генпрокуратуру проверить выступление Десятниченко. Кроме этого, комитет Совфеда по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя.

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19 ноября Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате, попавшем в плен после Сталинградской битвы. Школьник заявил, что «многие [немецкие солдаты] хотели жить мирно и не желали воевать». Фраза привлекла внимание пользователей соцсетей, а затем СМИ и представителей власти. Мать Десятниченко рассказала, что после этого семье начали поступать угрозы.