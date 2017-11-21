В Ижевске полиция пришла с обыском в штаб Навального

В Ижевске сотрудники полиции пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщается на странице «Команда Навального – Ижевск» «Вконтакте».

В сообщении штаба говорится, что обыск проводился по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). Сотрудники полиции изъяли баннеры, газеты, наклейки, а также осмотрели ноутбуки сотрудников штаба и скопировали информацию с жестких дисков.

По информации волонтеров при обыске присутствовали понятые и сотрудник главного управления по противодействию экстремизму (Центра «Э») МВД России.

Ранее, 6 октября, в преддверии анонсированной оппозиционером Алексеем Навальным всероссийской акции протеста, стало известно об обысках в его штабах в Воронеже и Москве.