На Украине выдворят российского журналиста ФАН

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворит Игоря Петрашевича, российского журналиста Федерального агентства новостей, которое в СМИ связывают с «фабрикой троллей». Об этом официальный представитель СБУ Елена Гитлянская написала в фейсбуке.

«Пропагандист в своих статьях сознательно и безосновательно подрывал авторитет органов государственной власти на Украине, искажал исторические факты становления и развития украинского народа и дискредитировал Украину на международной арене», — заявила Гитлянская.

По ее словам, одной из причин департации стали «предвзятые материалы о ситуации в нашем государстве». Петрашевич также не сможет попасть на Украину в течение трех лет.

В ФАН заявили, что журналист находился на территории страны легально и у него были все необходимые документы, в том числе рабочая виза, выданная МИД Украины.

«Нашего корреспондента высылают из страны по решению сотрудников политической охранки только потому, что офицерам спецслужб Украины не нравятся объективные репортажи о происходящем в стране», — говорится в заявлении.

Отметим, ФАН, по данным РБК, связано с «Агентством интернет-исследований» (известное как «фабрика троллей») и входит в медиахолдинг «фабрики медиа» с аудиторией в 36 миллионов человек в месяц.

Напомним, на Украине не первый раз высылают российских журналистов из страны. В начале ноября в страну не пропустили журналиста агентства РИА Новости Захара Виноградова. Его сняли с поезда Москва-Одесса. В мае украинские власти также отказали во въезде фотографу агентства, который аккредитовался на съемку финала «Евровидения 2017».

Из страны также выдворяли журналиста НТВ Вячеслава Немышева. Ему также запрещен въезд на Украину в течение трех лет. В страну не пускали журналистов ВГТРК, «Комсомольской правды». В стране также действуют санкции против руководителей различных отделений РИА Новости, сотрудников ТАСС, Russia Today, ВГТРК, LifeNews, «Первого канала» и других.